Dudu valoriza empate e destaca vantagem de pontos sobre Flamengo: "É difícil jogar aqui, o time deles é muito bom"

Com um empate por 1 a 1 diante do Flamengo, no inicio da noite deste deste sábado (27), o Palmeiras manteve a vantagem de quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu, que marcou o gol palmeirense, lamentou a igualdade cedida ao time mandante no Maracanã, mas exaltou a manutenção da diferença na ponta.

O camisa 7 valorizou o empate, e a distância que o alviverde manteve sobre o vice líder, lembrando que tem mais sete jogos a disputar: "A equipe jogou bem. É difícil jogar aqui, o time deles é muito bom. Mas fizemos um gol. Acho que (o empate) foi uma desatenção nossa, dava para a gente ter segurado e ganhado o jogo".

Revelado pelo Flamengo e torcedor declarado do clube carioca, Felipe Melo recebeu aplausos, mas, ao caminhar para os vestiários ouviu um rubro-negro o xingando de perto. E o volante lembrou que ajudou o time do Rio de Janeiro na briga contra o rebaixamento nos Brasileiros de 2001 e 2002.

"É bom voltar ao Maracanã. Tirando um bobão que está gritando, a torcida tem um carinho e sabe reconhecer. Um dos maiores títulos que tenho foi não deixar o Flamengo cair para a segunda divisão", comentou o volante.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santos às 19 hrs de sábado (03), no Allianz Parque. Às 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), o adversário é o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores, também na casa do alviverde.