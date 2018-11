Fábio Santos lamenta instabilidade e prega união no Atlético-MG: "A responsabilidade é de todos"

Não há dúvidas que o Atlético-MG começou mal o ano de 2018. Logo em fevereiro, demissão de Oswaldo de Oliveira e Thiago Larghi assumia interinamente até a parada da Copa do Mundo. Até então, o Galo era vice líder do campeonato e prometia brigar pelo título. Porém, a saída de Róger Guedes, contusão de Gustavo Blanco e a queda de rendimento, levou o time à sexta colocação e com a vaga na Libertadores em risco.

Há cinco jogos sem vencer, demissão do técnico Larghi e do diretor de futebol Alexandre Gallo, fora o vencimentos de setembro atrasados, influenciaram o desempenho da equipe em campo. Fábio Santos, um dos líderes do time, admite que essas questões mexe com a cabeça do atleta.

"Não sei te dizer em que medida influencia, qual a porcentagem, mas é óbvio que influencia. Quando você pega um trabalho mais organizado e consistente, a chance de dar certo em campo é muito maior. Se você pega um clube instável, com salário atrasado, mudança de treinador e de diretor, a chance de dar errado em campo é grande", afirmou.

Sobre os salários de setembro, o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, afirmou durante a apresentação de Marques como novo diretor no último dia (31), que almeja quitar esta dívida (salários) em até duas semanas.

Embora estes e outros problemas estarem prejudicando a situação da equipe em campo, o lateral-esquerdo Fábio Santos pondera que o momento atual da equipe é de união.

"A responsabilidade é de todos: diretoria, jogadores, comissão técnica. Quando as coisas não acontecem, óbvio que não é só dentro de campo que tem problema. Óbvio que temos alguns problemas a serem resolvidos, mas é momento de se fechar quanto a isso, porque a gente tem um objetivo muito claro à nossa frente, e é nisso que vamos focar", finalizou.