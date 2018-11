Autor do gol, Brenner aprova empate do São Paulo contra Corinthians: "Lutamos até o final"

Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico terminou no placar de 1 a 1, mesmo o São Paulo tendo um jogador a mais em todo o segundo tempo.

Angelo Araos foi expulso após agredir o lateral Reinaldo. A partida ainda teve diversas polêmicas, como um gol legal do Corinthians não validado e um pênalti duvidoso em cima de Romero.

O autor do gol do empate, Brenner, que não jogava há quase três meses, falou da importância do gol de empate e que está sempre disposto a ajudar o time.

"Sou muito grato pela oportunidade e por tudo que o São Paulo faz por mim. Independente se estiver jogando ou não, continuo trabalhando para quando entrar eu possa ter êxito de fazer gol e ajudar. Infelizmente a vitória não veio, mas acho que nosso time deu o máximo e se entregou bastante", disse Brenner.

O atacante foi questionado se o empate foi mais amargo pelo time ter um jogador a mais durante o segundo tempo inteira.

"Todos os jogos que não saímos com o resultado positivo claro que ficamos chateado, principalmente em um clássico. Tivemos grande chance de ganhar, infelizmente não conseguimos, mas agora é erguer a cabeça, porque já temos um jogo importante", afirmou o atacante.

No final da entrevista, Brenner ainda foi perguntado se faltou algo a mais para o São Paulo vencer a partida.

"Acho que o Corinthians teve o mérito deles, correram, se empenharam e o Ralf acertou um belo chute, mas acho que nosso time também teve mérito, e infelizmente não conseguimos a vitória, mas trabalhamos e lutamos até o final", finalizou Brenner.

Com o empate, o tricolor paulista se manteve em quarto na competição, com 58 pontos, mas se o Grêmio vencer amanhã, perderá a posição por ter menos número de vitórias que os gaúchos. Os alvinegros chegaram a 40 pontos e subiram provisoriamente para a 11ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro é diante o Cruzeiro e jogará fora de casa, às 21h45, na quarta-feira (14). Já o São Paulo encara o Grêmio no Morumbi, às 19h, na quinta-feira (15).