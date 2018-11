Atlético-MG vence Paraná com gol de pênalti e se segura no G-6

Como visitante, o Atlético-MG conseguiu uma protocolar vitória na Vila Capanema diante do Paraná na noite desta quarta-feira (14), por 1 a 0. O resultado manteve o Galo no G-6 do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Já o o time paranista, já rebaixado, se manteve na lanterna, com 21 pontos.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, a equipe mineira abriu a vantagem com Fabio Santos, que cobrou um pênalti cometido por Richard em cima de Luan. A maior bronca ficou com o time paranaense, que teve dois jogadores expulsos e fez o máximo para não sofrer mais gols.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Silvinho em um lance do campo de ataque do Paraná, reclamou da postura de Matheus Galdezani. Porém a forma como aconteceu a reclamação não agradou nenhum pouco a arbitragem da partida, que aplicou direto o cartão vermelho.

Já logo no inicio da segunda etapa, houve uma nova polêmica e mais um cartão vermelho. Aos 3 minutos o atacante Andrey teve uma discussão com Matheus Galdezani e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo assim mais um desfalque do time paranaense na partida.

O Atlético-MG teve o domínio do jogo, com 76% de posse de bola e 11 a cinco em finalizações - cinco a um em chutes certos. No número de passes trocados, a distância também foi enorme: 670 do Galo, contra 210 do Paraná. Apesar destes números, a vitória mineira na Vila Capanema foi pelo placar mínimo.

O Paraná volta a campo no domingo (18), quando recebe o líder Palmeiras, no Estádio do Café, em Londrina, às 17h. Já o Atlético-MG, no sábado (17), joga no Independência contra o Bahia, às 21h. Jogos no horário de Brasília.