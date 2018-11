Felipe Melo comemora golaço em vitória e ironiza 'jogo feio' do Palmeiras

O Palmeiras recebeu o Fluminense em casa na noite desta quarta-feira (14) e venceu pelo placar de 3x0. O Verdão chega a 70 pontos, com 96% de chance de título.

Autor de um dos gols, Felipe Melo deu entrevista. Ele começou sendo irônico, após ser perguntado sobre o “jogo feio” da equipe alviverde. “A gente está jogando feio, mas está ganhando jogos. São 18 jogos jogando feio. Espero jogar dessa maneira, feio e vencendo.”

Depois, ele ainda falou sobre o time não entrar em clima de “já ganhou.”

“Se deixar entrar soberba não vamos ganhar o campeonato, e não vamos deixar. Cada jogo a gente trata como uma final. Aqui dentro não tem situação de soberba e já ganhou. Vamos trabalhar para enfrentar o Paraná, que vai ser muito difícil.”

Ainda sobre o título, o volante falou que sabe que está perto. “Hoje o sonho está perto, mas é apenas um sonho. Eu seria hipócrita de dizer que não está perto. Mas a gente continua trabalhando para esse sonho virar realidade.”

Já o técnico Felipão falou sobre a diferença de pontos e quanto falta para concretizar o título. “São 12 pontos. O título está próximo e está longe. São 12 pontos a disputar, tem de respeitar todo adversário. Cinco pontos não são nem dois jogos. Os jogadores sabem disso. É continuar com os pés no chão, independentemente do que a gente possa ouvir de percentual para ganhar. Não. É manter os pés no chão e jogar com dedicação os próximos quatro jogos. Aí a gente pode ser campeão.”

O comandante também foi perguntado sobre a maneira de jogo de sua equipe.

“Se não jogamos de forma tão brilhante, estamos jogando de uma forma concreta para chegar ao objetivo. E estamos chegando nesse objetivo. Eu sempre fui um treinador de resultado. Nunca me escondi atrás de outra carapuça. Gosto de resultado. Se conseguimos o resultado é porque a equipe jogou dentro de uma característica que os jogadores possuem. Feio ou bonito, depende de cada um. Para algumas pessoas, eu sou bonito. Para outras, não. Então, fazer o quê?”

O Palmeiras entra em campo novamente no domingo (18), contra o Paraná, em Londrina.