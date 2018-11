Dirigente do Palmeiras descarta interesse em Pablo e permanência de Raphael Veiga no Atlético-PR

Destaque do Atlético-PR nessa temporada, o atacante Pablo teve recentemente seu nome ligado a um boato de uma possível transferência para o Palmeiras, no próximo ano. Porém, o diretor executivo do atual líder do Campeonato Brasileiro, Alexandre Mattos, negou ter interesse na contratação do jogador.

Segundo declaração do dirigente, a única possibilidade seria caso algum jogador do atual elenco fosse negociado, o alviverde poderia vir a observar Pablo ou outro atleta para a posição.

Outra informação dada foi sobre a situação de Raphael Veiga que está emprestado até o final do ano ao Atlético e pertence a equipe paulista. Segundo Mattos a possibilidade de meia permanecer no Furacão é "zero".

O Atlético-PR é o atual sétimo colocado na tabela do Brasileirão, com 50 pontos, e segue firme na briga por uma vaga na pré libertadores. O Rubro Negro também está disputando uma vaga na final da Copa Sul-Americana e tem a vantagem de dois gols para o jogo de volta, contra o Fluminense.