Tiago Nunes elogia torcida após classificação no Maracanã: "Merecem o título"

O Atlético-PR venceu novamente o Fluminense e garantiu uma vaga no que será sua segunda final de campeonato internacional, a primeira de Copa Sul-Americana. Um dos personagens principais é o técnico Tiago Nunes, que assumiu a equipe após a parada para a Copa do Mundo e vem fazendo grande trabalho desde então. Outro fator importante para o sucesso é a torcida, que compareceu em grande número ao Maracanã e fez a festa após o apito final. O comandante atleticano comentou sobre o barulho do torcedor.

"Não percebi o torcedor até o final do jogo. Estava muito focado no 105m por 68m, onde as coisas acontecem, que só fui perceber o torcedor depois que terminou o jogo. Fiquei muito feliz com a festa que fizeram. Nossa torcida é uma torcida guerreira e que merece um título de expressão. Estão carentes de títulos, então esperamos que possamos contribuir mais uma vez com a alegria deles", disse.



O Furacão tinha uma boa vantagem conquistada na primeira partida, em Curitiba, mas mesmo assim foi pra cima do Fluminense e abriu o placar logo cedo, aos 6 minutos da primeira etapa.



"Fui muito claro para os atletas que o nosso propósito era jogar bem. Não ia buscar motivação em fala do adversário e coisas que não eram verdadeiras, O que a gente se propõe é em entrar para história do Atlético-PR. A forma que equipe está se comportando se credenciou para jogar uma final de Sul-Americana", completou Tiago.



Além da disputa pela taça na Sul-Americana, o Atlético-PR ainda tem a esperança de conseguir ficar dentro do G-6 no Brasileirão, mas para isso terá de vencer o Flamengo fora de casa na última rodada.



"A gente agora vai ter que ter um foco total para escolher jogadores contra o Flamengo, porque temos a crença que podemos buscar a vaga da Pré-Libertadores pelo Brasileiro. Depois do jogo do Flamengo, voltamos a pensar na final da Sul-Americana", finalizou Tiago.



Quem também participou da coletiva de imprensa após a partida foi Nikão, autor do primeiro gol no Maracanã. Ele comentou sobre as críticas que vinha sofrendo antes da partida.



"Quanto à críticas, estou super tranquilo. Sempre procurei fazer o meu melhor e às vezes não tem como ter uma consistência o ano todo. Às vezes as coisas não acontecem, mas isso não quer dizer que você não presta e essas coisas que torcedor e rede social coloca. Mas estou aqui, mostra o carinho que tenho de estar no clube. Já tive alguma conversas com o Tiago, então está tranquilo. Queremos fazer história e agora é descansar", disse.



O Furacão agora foca no Brasileirão, onde enfrenta o Flamengo pela última rodada, ainda com chances de alcançar o G-6.