Palmeiras anuncia acerto com Arthur Cabral

Na tarde da última sexta-feira (30), o Palmeiras anunciou sua 3ª contratação para o ano de 2019. O atacante Arthur Cabral, que estava no Ceará, é o novo jogador do alviverde. Alexandre Mattos, em Maio, tinha divulgado que já tinha um acerto com o atleta.

Arthur foi um dos grandes destaques do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2018. O camisa 40 do Vozão jogou 54 partidas na temporada, marcando 24 gols. No Campeonato Brasileiro, especificamente, ele jogou 30 vezes e marcou 7 gols.

Arthur é um fã declarado de Jailson, tendo até foto com o goleiro. Arthur foi revelado pelo Vozão e, em 2015, foi emprestado para o Palmeiras, onde jogou no sub-17 por cinco meses.