Em jogo disputado, Atlético-MG derrota Botafogo e garante vaga na pré-Libertadores 

Na noite deste sábado (1º), Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram em um Independência lotado, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando triunfar para selar a vaga no G6 sem depender de outros resultados, o Galo fez seu papel e, com gol de Cazares, saiu de campo com a vitória por 1 a 0. Com o resultado, os mineiros encerram o ano com o objetivo cumprido e lugar na pré-libertadores garantido. O alvinegro carioca por sua vez, sai de cabeça erguida e classificado para a Copa Sul-Americana de 2019.

O primeiro tempo foi bem aberto. O Atlético-MG quase abriu o placar logo aos 3 minutos. Após cobrança de escanteio, houve um bate rebate dentro da área e os mineiros finalizaram três vezes. Nas duas primeiras, Yuri afastou e, na terceira, Elias arrematou por cima do gol. Aos 9, Ricardo Oliveira voltou a assustar com uma cabeçada que passou perto.

Apesar da pressão, o Botafogo não se omitia e buscava criar jogadas principalmente pelo lado direito. Porém, aos 17 minutos, veio o primeiro gol do jogo. Emerson fez bela jogada individual e cruzou para Cazares. O meia se movimentou muito bem, confundiu a marcação e escorou para dentro da meta alvinegra. Atlético-MG 1 a 0.

Mesmo liderando o placar, o Galo seguiu comandando as ações da partida. Aos 26 e aos 31 teve duas boas chegadas com Adilson e Ricardo Oliveira. O atacante teve nova oportunidade apenas três minutos depois, quando cobrou uma falta que contou com um desvio na barreira e obrigou Gatito a fazer a defesa.

Depois de sofrer o gol, o Botafogo não conseguiu criar mais jogadas efetivas. Aos 48, o último lance da etapa inicial. Chará armou e tocou para Luan na direita. O colombiano infiltrou na zaga do glorioso e recebeu a bola em ótima condição de marcar. Porém, não finalizou da melhor forma e a bola saiu pela linha de fundo.

O segundo tempo começou pegando fogo. No primeiro minuto, o alvinegro carioca puxou um bom contra-ataque. Na hora que Kieza iria arrematar, Maidana travou de forma crucial. A resposta do Atlético veio logo depois. Cazares cobrou falta e Luan desviou com perigo.

A partir daí, o duelo entre as equipes ficou amarrado. O Galo dominava a posse de bola, mas não criava chances reais. Aos 13, Cazares cobrou falta e Kieza desviou contra o patrimônio. Por pouco a bola não explode no travessão.

Precisando reagir, o Botafogo voltou a aparecer no ataque aos 18. Matheus Fernandez fez bom cruzamento e Pimpão cabeceou perto de meta atleticana. Passado o susto, os mineiros passaram a trocar passes no campo ofensivo e começaram a cadenciar o jogo.

Aos 30, João Paulo quase empatou o confronto. Aproveitando-se de um domínio ruim de Maidana, o meia chutou de primeira e a bola passou muito perto da trave direita de Victor. Nos minutos finais, o time carioca foi para o tudo ou nada. O Atlético, por sua vez, buscava cozinhar a partida e segurar o resultado.

O Botafogo teve a bola do empate aos 46. Pimpão levantou com maestria na cabeça de Kieza. O centroavante testou livre de marcação, mas acabou falhando na execução. No último lance da peleja, João Paulo cobrou escanteio para a área, Marcelo finalizou após bate rebate, mas a zaga do Galo afastou e deu números finais. Atlético-MG 1 x 0 Botafogo. Vaga na pré-libertadores carimbada.