Junior Barranquilla e Atlético-PR começam a decidir final da Copa Sul-Americana

Junior Barranquilla e Atlético-PR se enfrentam pela final da Copa Sul-Americana de 2018. O primeiro confronto será no Estádio Municipal, em Barranquilla, na Colômbia. A partida será nesta quarta-feira (5), às 22h45.

Em final inédita, o Junior e Atlético tentam conquistar seu primeiro título da competição internacional. Antes de 2018, a melhor campanha dos colombianos no campeonato foi até às quartas, já o Furacão chegou às semis, em 2006.

DESFALQUE DO CAPITÃO

O Junior Barranquilla soma quatro desfalques para o jogo de ida, um deles é do capitão Téo Gutiérrez. O artilheiro foi expulso no último jogo contra o Santa Fé e cumprirá suspensão. O atacante Yoni González deverá ser seu substituto.

Outro jogador que cumprirá suspensão é Fuentes. O lateral-esquerdo também foi expulso contra o Santa Fé, e Sebastián Vieira é seu provável substituto.

SETOR DEFENSIVO ALTERADO

Além das suspensões de Gutiérrez e Fuentes, os colombianos contam com desfalques do zagueiro Ditto (lesão no joelho) e o volante Pico (lesão no braço).

A equipe titular deve ser composta por Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, James Sánchez, Víctor Cantillo; Jarlan Barrera; Luis Díaz e Yony González.

FORÇA MÁXIMA

O técnico Tiago Nunes conta com força máxima para o primeiro duelo da final. A equipe titular deve ser a mesma dos últimos jogos. A dúvida fica no meio de campo, Lucho González, Bruno Guimarães e Wellington disputam duas vagas de titular, mas González e Guimarães devem começar jogando.

Bruno Nazário e Guilherme são os únicos desfalques da equipe. Os jogadores estão lesionados.

A provável escalação é: Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Marcelo, Nikão e Pablo.

TITULARES PENDURADOS

Renan Lodi, Lucho González e Marcelo Cirino estão pendurados, se forem advertidos com cartões amarelos, desfalcam o Furacão para o jogo da volta.

MELHOR CAMPANHA DA COMPETIÇÃO

O Atlético ostentam a melhor campanha da Copa Sul-Americana desta temporada. Os paranaenses somam oito vitórias e duas derrotas.

Pela competição, o clube derrotou o New Old Boys (ARG), Peñarol (URU), Caracas (VEN), Bahia e Fluminense.