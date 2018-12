Atlético-MG oficializa renovação de Léo Silva e cargo após contrato

O experiente zagueiro Leonardo Silva, de 39 anos, assinou o seu último contrato com o Atlético-MG até o fim do Campeonato Mineiro 2019. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (21). Após o término do vínculo, o ídolo da torcida irá assumir um cargo na gestão de futebol do clube. Caso o Galo chegue à decisão no mineiro, Léo Silva deve parar no final de abril.

Atualmente, Léo Silva é acadêmico de educação física e cursa inglês. Ademais, o atleta pensa também em estudar gestão esportiva nos próximos meses. Jogador mais longevo do Atlético (desde 2011), o defensor é um dos principais líderes do grupo, capitão desde 2015, maior zagueiro artilheiro da história do Alvinegro com 34 gols e soma 359 partidas disputadas.

"Após conversar muito com o clube e com a minha família, entendemos que é o momento de trilhar novos caminhos e desafios. Sinto-me honrado com o convite do clube e por acreditar no meu potencial fora de campo. Buscarei dar o meu melhor sempre. Desde já agradeço a confiança da diretoria", disse o zagueiro ao site oficial do Clube Atlético Mineiro.