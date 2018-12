São Paulo anuncia contratação do goleiro Tiago Volpi

O São Paulo anunciou, na noite deste domingo (23), a contratação do goleiro Tiago Volpi, de 28 anos. O jogador, que estava no Querétaro, do México, desde 2015, assinou contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra no final de 2019.

Volpi, referência e capitão do clube mexicano, se consagrou por defender muitas cobranças de pênaltis, além de se tornar o herói da conquista da Copa do México, em 2016, e da Supercopa do México, em 2017, títulos inéditos para a equipe.

O goleiro também foi destaque no Figueirense entre 2012 e 2014. Em 2013, ajudou o clube catarinense a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter cogitado a naturalização para defender a seleção mexicana, Volpi tinha o desejo de retornar ao futebol brasileiro.

“É a realização de um sonho. O São Paulo é mundialmente reconhecido pela sua grandeza e todo esse peso do clube me fez tomar essa decisão. Existiam outras possibilidades, tanto dentro do México, com altos valores financeiros, quanto no Brasil, mas quando recebi o convite do São Paulo, não pensei duas vezes, por tudo o que o clube representa”, disse o goleiro.

Volpi disse que os projetos do time o motivou para jogar no Tricolor Paulista.

“O São Paulo apresentou um projeto com a ambição de conquistar grandes títulos, e isso foi o que mais me motivou”, afirmou o goleiro.

Ainda na entrevista, o goleiro agradeceu a diretoria pelo esforço de sua contratação e espera dar alegrias ao torcedor são-paulino.

“Agradeço por todo o esforço que a diretoria fez para me trazer, e isso me dá ainda mais certeza de que meu coração estava certo ao fazer essa escolha. Espero poder dar muitas alegrias ao torcedor tricolor”, acrescentou.

O jogador é reforço no clube paulista para a próxima temporada junto com o atacante Pablo, os laterais Igor Vinícius e Léo. Volpi disputará posição com Jean e Lucas Perri.