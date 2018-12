São Paulo anuncia retorno do meia Hernanes em definitivo por três temporadas

O São Paulo anunciou, neste sábado (29), por meio de suas redes sociais, a volta do meio-campo Hernanes, apelidado pelos torcedores como “ O Profeta”.

Veja vídeo do anúncio

O jogador, que estava no Hebei China Fortune, da China, assinou contrato em definitivo por três anos. No país asiático, o jogador disputou apenas 20 partidas e marcou 5 gols.

Essa será a terceira passagem do atleta pela equipe tricolor. Ele teve uma grande passagem entre 2007 e 2010, quando saiu para jogar na Lazio. Em 2017, retornou ao Morumbi por empréstimo, sendo peça fundamental para salvar a equipe do rebaixamento.

Hernanes é o quinto reforço dos paulistas, que já anunciaram as chegadas do laterais Igor Vinícius, ex-Ponte Preta e Léo, ex-Fluminense, além do goleiro Tiago Volpi, ex-Querétaro e do atacante Pablo, que chegou do Athletico Paranaense.