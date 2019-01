Palmeiras derrota XV de Piracicaba e se classifica na Copinha

Em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (6), Palmeiras e XV de Piracicaba se enfrentaram em Capivari, no interior paulista. O time Alviverde venceu pelo placar de 1 a 0.

O jogo foi realizado em um gramado muito prejudicado pela forte chuva na cidade. A qualidade técnica da partida foi baixa e sem muitas chances de gol para nenhum dos lados.

A partida foi marcada por muitos cruzamentos e chutes de fora da área. Foi em um chute de longe que o Palmeiras chegou ao gol. Após a bola sobrar na entrada da área, o lateral direito Marcus Meloni encheu o pé e abriu o placar.

Na segunda etapa a qualidade também foi abaixo do esperado. Os chutes de longa distância também predominaram, mas quem criou as principais chances foi o XV. A equipe de Piracicaba chegou com perigo duas vezes com o meia Fabrício, em um chute quase do meio campo, atingindo o travessão, e outra em bela jogada individual, obrigando o goleiro Gomes a defender, a bola ainda bateu na trave.

Também pelo Grupo 13

Em jogo também atrapalhado pela chuva, Capivariano e Galvez se enfrentaram fizeram uma partida movimentada. O time da casa abriu o placar com Edinaldo logo no início, mas com direito a golaço do atacante Erik, o Galvez chegou a virada e venceu por 2 a 1.

Com os resultados, o Palmeiras já esta classificado para a próxima fase. Com seis pontos conquistados em duas rodadas, volta a campo na próxima quarta-feira (9) só para cumprir tabela, contra o Capivariano. Já o XV retorna a campo também na quarta contra o Galvez, para decidir a segunda vaga no grupo. Os dois times somam três pontos na competição.