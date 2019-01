Ponte Preta aproveita tropeço do Ceará, vence Ceilândia e avança para próxima fase da Copinha

A última rodada do Grupo 1 da Copinha começou com três clubes lutando para conseguirem duas vagas nesta quarta-feira (9). Ciente de que só a vitória a interessava, a Ponte Preta não tomou conhecimento e goleou o já eliminado Ceilândia por 5 a 1. No outro jogo, o surpreendente Andradina continuou a mostrar força diante de seu torcedor no estádio Evandro Calvoso e venceu o Ceará pelo placar de 2 a 1, assegurando a liderança da chave e levando a Ponte Preta como vice-líder junto. Por tabela, o Vozão voltará para casa mais cedo.

Goleada deixou garotada da Ponte Preta tranquila

Dever dado e tarefa cumprida. Foi assim que a garotada da Ponte reagiu com a pressão de ter que vencer a todo custo. Tranquilos e mostrando grande veia goleadora, a Macaca fez 5 a 1 com gols de Lyncon, Victor Sales e Vinícius, meia-atacante que brilhou com o famoso hat-trick. Kennedy marcou o de honra para o Ceilândia. O placar largo fez a Ponte abrir margem confortável no saldo de gols, e por consequência saber que independente do que acontecesse com Ceará e Andradina, o caminho para próxima fase já estava aberto.

Decepção cearense e festa dos donos da casa

Favorito natural junto com a Ponte Preta para passar de fase, a decepção ficou por conta do Ceará. Mesmo dependendo apenas de si próprio para ir adiante, os meninos do Vozão sucumbiram a pressão e força do torcedor local que outra vez encheu o estádio para apoiar o Andradina. No final, derrota por 2 a 1, com gols de Negueba e Cássio Piauí para os paulistas, e Igor para o Alvinegro, já quando o jogo estava 2 a 0 e restavam poucos minutos para o fim.

Líder da chave 1, o Andradina continuará jogando em casa no mata-mata. Dessa vez diante do Rio Preto, vice-líder da chave 2. A Ponte por sua vez enfrentará os gaúchos do São José, na cidade de Penápolis. As partidas estão marcadas para a próxima sexta-feira (11).