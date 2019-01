Londrina atropela Elosport e garante a primeira colocação do grupo 24

O Londrina não deu chances para a zebra, fez jus às expectativas de ser o melhor time e classificou-se em primeiro lugar no grupo 24, com 7 pontos ganhos. Diante do Elosport, equipe do interior de São Paulo, o LEC aplicou 4 a 1 e ainda tirou o time paulista qualquer possibilidade de classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na tarde desta quarta-feira (9), no Estádio José Sidney da Cunha, em Capão Bonito, a vitória do Tubarão veio com Juan, que aproveitou o bom cruzamento e fez de cabeça o primeiro do Londrina na partida, aos 21 minutos.



Apenas dois minutos após abrir o placar, o time paranaense ampliou com Danilo, em jogada individual. No segundo tempo, Gabriel fez o terceiro do time mandante, aos 15 minutos, com um chute no canto direito do gol.

Assim como no primeiro tempo, o quarto gol do Londrina saiu também seguido a outro, quando, aos 17 minutos, o lateral-esquerdo Felipe Camillo concluiu na saída do goleiro. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Elosport diminuiu com Igor em chute de fora da área.

GOLEADA DO LEC “CLASSIFICA” TABOÃO DA SERRA

O Londrina Sub-19 aguarda agora a definição do Grupo 23 para saber quem enfrenta na próxima fase. Vai enfrentar o segundo colocado daquela chave. Fluminense-RJ e Audax-SP somam seis pontos e agora decidem nesta quinta-feira (10), a partir das 17h15, em Osasco, quem passa em primeiro ou em segundo. Por um gol de saldo, o time do Elosport perdeu a vaga para o Taboão da Serra, que somou os mesmos quatro pontos.