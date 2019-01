Botafogo negocia com lateral-esquerdo argentino Faustro Grillo

A 10 dias de sua estreia no Campeonato Carioca, o Botafogo segue em busca de um lateral-esquerdo. O nome da vez é o argentino Fausto Grillo, de 25 anos, que atua pelo Göztepe, clube da primeira divisão turca, onde só participou de três partidas e tem contrato até junho de 2020. O Alvinegro tenta um empréstimo até o fim da temporada.

O argentino começou como zagueiro, vestindo a camisa do Vélez Sarsfield, onde subiu ao profissional em 2015. Grillo atuou por quatro temporadas no clube de Buenos Aires e participou de 54 jogos. A transferência para a Turquia veio em julho de 2018. O lateral já esteve também na mira do Vasco, que tentou trazê-lo no início de 2018.

O Botafogo sofreu uma baixa na posição após não chegar em um acordo com Corinthians sobre Moisés. O plantel alvinegro ainda conta com Gilson e Jonathan, que integrará o elenco profissional na temporada de 2019. Já para a lateral-direita, Zé Ricardo conta apenas com Marcinho. A diretoria sonda outros dois nomes ainda não divulgados.

O clube de General Severiano está no Grupo C da Taça Guanabara e estreia no Campeonato Carioca contra a Cabofriense, às 19h de domingo (20), no Moacyrzão.