Favorito, Grêmio enfrenta EC São Bernardo na Copa São Paulo de Futebol Júnior

No próximo sábado (12), o Grêmio enfrenta o EC São Bernardo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo irá ocorrer às 17h30, na Arena Barueri. Lembrando que, em caso de empate, o jogo será definido nas penalidades.

O Grêmio joga com o favoritismo de um time de camisa pesada e de ter bons resultados na fase de grupos. O time se classificou com 7 pontos e em primeiro do grupo 21. E sua estreia, o tricolor goleou o São Raimundo por um sonoro 7 a 0. Na segunda rodada ele apenas empatou com o Lagarto, com um placar de 2 a 2 e, na última rodada, venceu o Oeste por 3 a 1.

A provável escalação do tricolor gaúcho é: Gabriel Chapecó; Ericson, Emanuel, João Guilherme e Kazu; Abreu, Fernando Henrique e Jhonata Robert; Guilherme Azevedo, Léo Chú e Da Silva.

Já o EC São Bernardo convive com o fato de ser zebra. O time se classificou com 2 empates e uma vitória, somando 5 pontos e passando para a segunda fase em segundo lugar do grupo 22. Na primeira rodada o time da grande São Paulo venceu o CSA por 3 a 0. Na segunda, empatou com seu xará São Bernardo por 0 a 0, e na última rodada empatou em 2 a 2 com o ABC.

O vencedor dessa partida irá enfrentar o vencedor de CSA ou Oeste.