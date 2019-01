Palmeiras bate Vitória e avança na Copa São Paulo

Em jogo válido pela 2ª fase da Copa São Paulo nesta sexta feira (11), Palmeiras e Vitória se enfrentaram em Capivari no interior paulista. O placar da partida foi um fácil 3 a 0 para o time alviverde.Os gols foram de Guilherme Vieira,Iago e Josué artilheiro da equipe na competição.

A partida começou com o time palmeirense tentando impor seu estilo de jogo mas com dificuldades para dominar o meio campo graças a boa marcação do Vitoria.

Apesar da marcação o time comandado por Wesley Carvalho chegou ao gol aos 16' com Guilherme Vieira que teve de ser substituído logo após o gol com uma torção no tornozelo.

Após o gol, o jogo perdeu em emoção e só voltou a ter alguma chance real aos 43' quando o Vitoria perdeu boa chance de gol com o meia Rafael que chutou para fora.

Na segunda etapa a emoção continuava longe da Arena Capivari.Esse jogo truncado continuava até que aos 23' em sobra de bola dentro da área após escanteio o zagueiro Iago aumentou a vantagem para o time alviverde que ainda teve tempo de fazer o 3º gol com Josué que assumiu a artilharia do time na competição com 2 gols.

Com o resultado o Palmeiras avançou para terceira fase da Copa São Paulo e irá enfrentar o Galvez-AC pela segunda vez na competição,a primeira partida entre os 2 foi 1 a 0 para o alviverde.