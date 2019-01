Duelo de líderes: Botafogo-PB recebe Atlético de Cajazeiras no Almeidão

O Botafogo-PB enfrenta, nesta quarta-feira (23), o Atlético de Cajazeiras, às 20h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Paraibano e marca o confronto entre as duas melhores equipes da competição até o momento.

Tanto Botafogo-PB quanto Atlético de Cajazeiras vêm de vitórias expressivas na última rodada. A equipe da capital bateu o Esporte de Patos, no estádio José Cavalcante, enquanto o Trovão Azul venceu o Treze jogando em seus domínios.

O alvinegro de João Pessoa lidera o grupo A com seis pontos ganhos em duas rodadas. Com o mesmo retrospecto, o Atlético de Cajazeiras está na ponta da chave B. No ano passado, o Belo venceu os dois confrontos contra a equipe do sertão do estado. A última vitória do Trovão sobre o Botafogo-PB ocorreu pelo Campeonato Paraibano 2017.

Maratona desafiadora

O confronto desta noite marca o terceiro jogo oficial disputado pelo Botafogo-PB num intervalo de oito dias. Desde o início do Campeonato Paraibano e da Copa do Nordeste, o elenco alvinegro vem superando o desgaste físico e conquistando bons resultados.

Após a vitória contra o Esporte de Patos, no último domingo (20), os jogadores do Belo realizaram dois treinamentos para encarar o Atlético de Cajazeiras. A preparação foi encerrada na noite de ontem, quando o elenco trabalhou no estádio Almeidão, local da partida desta noite, realizando uma atividade tática sob comando do técnico Evaristo Piza.

Seguindo a metodologia dos últimos jogos, o Botafogo-PB deve começar jogando com Saulo; Israel, William Goiano, Lula e Fábio Alves; Carlão, Rogério, Marcos Aurélio e Clayton; Dico e Nando. Sobre o confronto, o meia Marcos Vinícius falou sobre ã postura que os donos da casa devem mostrar em campo.

"Vai ser um jogo bem complicado. Nós vimos que o Treze foi lá e foi bem complicado para eles. Temos que mostrar um jeito diferente e entrar em campo com toda a força do Botafogo-PB e o apoio da torcida" - disse o jogador.

Grata surpresa

Antes do início da pré-temporada, a participação do Trovão Azul no Campeonato Paraibano 2019 era incerta. Alguns veículos de notícias de Cajazeiras chegaram a afirmar que o Atlético não disputaria o estadual, mas a equipe sertaneja entrou na competição e vem surpreendendo neste início da disputa.

Na primeira rodada, a vitória por 3 a 0 sobre o Serrano no estádio Amigão, em Campina Grande, empolgou a torcida, mas a euforia total veio no último sábado (19), quando o Trovão venceu o Treze dentro de casa por 2 a 0. Com 100% de aproveitamento, o bom início trouxe a liderança isolada do grupo B do estadual.

O Atlético de Cajazeiras seguiu para a capital paraibana na tarde de ontem. Antes do embarque da delegação, a diretoria alviceleste confirmou a contratação do meia Leandro Motta, que chega para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Paraibano.

No último treino realizado na cidade de Cajazeiras, o técnico Ederson Araújo esboçou a equipe que deve iniciar o jogo com Fernando Henrique; Felipe, Egon, Renan e Geythalo; Ferreira, Romerito, Marcinho e Gabriel Mendes; Soares e Samuel. Apesar do bom momento, o treinador mantém os pés no chão e prega respeito aos adversários.

"Esperamos um jogo muito difícil. Mesmo disputando Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano, o Botafogo-PB é uma equipe muito bem qualificada. O nosso objetivo é pontuar, mas respeitamos o Botafogo-PB, que é grande favorito ao título" - pontuou.