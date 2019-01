Campinense avalia zagueiro ex-Serrano para o Campeonato Paraibano

A reapresentação do Campinense ficou marcada por uma novidade. O zagueiro Jeferson, que atuou pelo Serrano na última temporada, foi integrado ao atual elenco da Raposa e tem sido avaliado pelo técnico Francisco Diá. O último clube do atleta foi o São Paulo Crystal, onde disputou a segunda divisão do Campeonato Paraibano.

Jeferson é formado nas categorias de base do ABC. O zagueiro estava cotado para retornar ao Serrano em 2019, mas a volta não ocorreu porque o atleta alegou problemas particulares.

Através de um acordo entre as diretorias, Jeferson passou a treinar com o plantel do Campinense e passa por um período de testes. Caso feche com a Raposa, o zagueiro terá a concorrência de Henrique Mattos, Richardson, Jan e Matheus Anunciação.

O Campinense joga pelo Campeonato Paraibano neste domingo, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande, diante do Serrano. O confronto é válido pela terceira rodada do estadual. Com a derrota do Atlético-PB para o Botafogo-PB, uma vitória pode dar a liderança do grupo B à Raposa.