Palmeiras vence Oeste e engata terceira vitória seguida no Paulistão

O Palmeiras enfrentou, na noite desta quarta-feira (30), o Oeste na Arena Barueri e venceu por 1 a 0, gol marcado por Felipe Pires. O jogo foi marcado pelas entradas duras, e algumas vezes ignoradas pelo árbitro, dos donos da casa.

No começo da partida, as equipes estavam se estudando. Não demorou muito para o Palmeiras tomar as rédeas e dominar. Porém, logo o jogo ficou morno, com algumas tentativas do Oeste de sair na frente. O final do primeiro tempo foi marcado por um show de passes errados e jogadas violentas dos donos da casa. A pior foi de Kanu em Edu Dracena. O árbitro, porém, não marcou nada.

O segundo tempo começou com gol. Logo aos 20 segundos, Edu Dracena lançou para Felipe Pires, que, aproveitando falha da zaga, chutou e marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde. Foi o gol mais rápido dessa edição do Campeonato Paulista.

Após o gol, o jogo ficou lá e cá, com chances para os dois lados. Aos nove minutos, Kanu, após cobrança de falta, aproveitou a sobra de bola e chutou na trave de Weverton. Nos minutos finais, a equipe de Felipão apenas controlou a partida.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Corinthians, no sábado (2). Já o Oeste recebe o Novorizontino, na segunda-feira (4).