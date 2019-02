Resende vence pelo placar mínimo e elimina Botafogo da Taça Guanabara

Em duelo de alvinegros, o Resende levou a melhor e venceu o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, na noite dessa quinta-feira (31). Maxwell, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, foi o autor do único gol da partida. O resultado deixa o Glorioso fora das semifinais da Taça Guanabara, numa campanha com um empate e três derrotas. Já o Gigante do Vale depende de uma combinação de resultados para chegar à fase final.

O primeiro tempo foi sofrido para os 2.738 presentes. O Bota não conseguia criar e rodava a bola sem agredir. Nos ataques do adversário, o time todo se postava no campo de defesa. O destaque foi a entrega de Erik. Já Luiz Fernando protagonizou e desperdiçou as poucas chances de gol. O visitante chegou mais perto de marcar, com Arthur Faria acertando o travessão.

Na segunda etapa, Zé Ricardo acionou Gustavo Ferrareis no lugar de Alan Santos. A mudança melhorou o poder ofensivo do Botafogo. O meia tentou de fora da área. Marcinho emendou belo chute cruzado no único lance em que o lateral ouviu aplausos da torcida. Na sequência, a cabeçada de Kieza parou no goleiro Ranule.

O jogo foi decidido aos 25 minutos. Maxwell arrancou, percorreu quase metade do campo e mandou uma bomba de fora da área para garantir a vitória do Resende, a primeira em 13 confrontos entre os alvinegros (10 vitórias do Botafogo e dois empates). A torcida botafoguense reagiu com vaias ao seu time e gritos de “olé” a cada passe do Gigante do Vale.

O Botafogo é o lanterna do Grupo C da Taça Guanabara, com apenas um ponto. Já o Resende soma cinco e ocupa a quarta posição na tabela. No próximo domingo (3), às 17h, o Botafogo visita o Boavista (terceiro colocado), enquanto o Resende recebe o vice-líder Bangu.