Grêmio goleia São Luiz e mantém liderança no Gauchão

Com direito a gol de estreante, o Grêmio goleou o São Luiz por 4 a 0, na Arena e segue líder no Gauchão. Éverton, Marinho, Luan e Montoya, em seu primeiro jogo com a camisa gremista, marcaram e garantiram mais três pontos.

A primeira etapa foi de poucas oportunidades. O Tricolor tinha o controle da bola, mas não levava muito perigo para a defesa do visitante. O primeiro gol saiu aos 17 minutos. Jael soltou a bomba em cobrança de falta e o goleiro espalmou, na sobra, Everton colocou para dentro.

Na segunda etapa, logo nos primeiros minutos, Marinho aumentou a vantagem gremista. O atacante limpou e mandou de longe direto no ângulo.

Aos 11 minutos, Jael finalizou contra Pablo, que tocou com a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Luan mandou no canto de esquerdo do goleiro Carlão.

Mesmo com boa vantagem, o Grêmio continuou em cima. Aos 16, Everton ajeitou e Marinho finalizou, mandando a bola no travessão. O São Luiz assustou Paulo Victor aos 30 minutos. Após bobeira de Maicon, Clayton arriscou de longe e o goleiro gremista trabalhou para salvar o tricolor de tomar o gol.

Para fechar a goleada, o estreante Montoya dividiu com Talheimer e bateu cruzado.

A vitória mantém o Grêmio na liderança da competição, com 10 pontos somados. Na próxima rodada o Tricolor enfrenta o Caxias, às 17h do domingo, fora de casa. O São Luiz é o lanterna, com dois pontos. Na próxima terça-feira enfrenta o Novo Hamburgo, em casa, às 20h30.