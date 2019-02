Vasco e Resende será realizado no Maracanã pela semifinal da Taça Guanabara

Acabou o impasse. Vasco e Resende duelarão pela semifinal da Taça Guanabara no estádio Jornalista Mario Filho, o Maracanã. Um encontro na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) nesta terça-feira (5) definiu isso.

Com a presença do presidente do Alvinegro, Alexandre Campello, e do presidente do Consórcio, Mauro Darzé, as partes acordaram que o duelo acontecerá no estádio às 17h do próximo domingo (10). O custo inicial será de R$120 mil, pelo aluguel.

A reunião visava, por parte do Vasco, valores mais baixos para utilização do local. Sem acordo pelo aluguel, estipulado em arbitral, a concessionária aceitou reduzir os custos operacionais e deu ao Gigante o direito de escolher quais setores usar.

Com a melhor defesa do Campeonato Carioca e 100% de aproveitamento, o Cruzmaltino joga pelo empate para ir à grande final da Taça Guanabara, primeiro turno da competição. O Resende, além da vaga na decisão, busca se manter invicto contra os grandes, já que empatou com Flamengo e venceu o Botafogo.