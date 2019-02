Moto Club bate Sampaio Corrêa em clássico na Copa do Nordeste

Na noite deste domingo, o Moto Club venceu o Sampaio Corrêa no segundo Superclássico da temporada, novamente por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Lucas Dias, ainda no primeiro tempo do jogo. Na Copa do Nordeste, o Moto chega aos seis pontos e assume a quinta colocação, enquanto o Sampaio fica com apenas um ponto na vice-lanterna do grupo A.

O time Tricolor começou o jogo tentando criar as primeiras chances de ataque, principalmente com Edgar pelo lado esquerdo. Aos 12 minutos foi o Moto que saiu na frente, quando Lucas Dias subiu para cabecear a bola cruzada por Evandro Russo e balançar as redes do Sampaio.

A Bolívia assustou com a finalização de Eloir da intermediária, mas saiu pela linha de fundo. A resposta do Moto veio com Dalmo cabeceando e a bola passando perto gol de Rodrigo Carvalho. Os times até tentaram, mas o placar não voltou a mudar no primeiro tempo.

Na etapa complementar, Sampaio seguiu apostando em bolas cruzadas pela direita, mas sem precisão para o atacante Maxuel. Quando Maxuel conseguiu cabecear, Rodolfo apareceu para ficar com a bola na pequena área.

O Sampaio seguiu em busca do empate até o fim do jogo. Cleitinho tentou achar Romildo com o cruzamento, mas Rodolfo saiu do gol para interceptar o passe. Apesar das tentativas, o Tricolor não conseguiu furar a defesa rubro-negra, que selou seu segundo triunfo em um Superclássico na temporada.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, quando encara o Cordino, no Campeonato Maranhense e o Sampaio encara o MAC no próximo sábado.