m jogo polêmico, Corinthians confirma retrospecto e leva clássico contra São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentaram, neste domingo (17), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Majestoso por 2 a 1.

O primeiro tempo foi bem equilibrado. O Tricolor iniciou dominando na parte ofensiva, trabalhando bastante no campo de ataque, mas sem chegar com perigo no gol.

Embora tenha sido pegado e com muita marcação, faltou inspiração dos dois lados em grande parte da primeira etapa. Nenhum dos dois times arriscava.

A grande chance do dono da casa surgiu no final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Clayson foi até a linha de fundo e lançou para trás. A bola ficou com Pedrinho, que arriscou de fora da área, mas o goleiro Tiago Volpi fez uma linda defesa e a bola saiu pela linha de fundo.

Na cobrança de escanteio, Sornoza mandou para a grande área. Manoel subiu e cabeceou, abrindo o placar para o Corinthians.

Logo no início da segunda etapa, aos 11 minutos, o Tricolor do Morumbi teve a chance de empatar. Gonzalo Carneiro avançou para a esquerda e lançou para Antony, que chegou atropelando Danilo Avelar. O lateral mandou a bola pela linha de fundo.

Em lance muito parecido com o do primeiro gol, Reinaldo bateu o escanteio e Pablo cabeceou, deixando tudo igual no Majestoso.

Aos 27, Fagner cruzou e Vagner Love subiu junto com Volpi. Ninguém desviou e a bola ficou com Gustavo, que finalizou torto, de canela, mas conseguiu colocar o Rubro-Negro novamente a frente.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o Red Bull Brasil, no Morumbi, dia 24, às 16h, pelo Paulistão. Já o Corinthians enfrenta o Avenida-RS, pela Copa do Brasil, às 21h30, na próxima quarta-feira (20).