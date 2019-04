Flamengo negocia Henrique Dourado com futebol chinês

O Flamengo está muito próximo de anunciar a transferência de Henrique Dourado para o futebol chinês. O destino do atacante, que já realiza exames médicos, deve ser o Henan Jianye. A informação foi publicada inicialmente por Jorge Nicola, no "Yahoo!".



Os valores da negociação ainda não foram confirmados, mas especula-se que o Flamengo, dono de 75% dos direitos econômicos do atleta, deve receber entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões. Com isso, a equipe rubro-negra receberia um valor superior ao que foi gasto há um ano atrás, quando o clube desembolsou quase R$ 15,8 milhões para trazer o então atacante do Fluminense.

Dourado chegou à Gávea com status de artilheiro do Brasileirão 2017, e com a missão de substituir Paolo Guerrero, suspenso por Doping. Pelo Fla, o “Ceifador” disputou 45 jogos e marcou 15 gols. Mesmo sendo o artilheiro da equipe na temporada passada, ao lado de Paquetá, o centroavante nunca caiu nas graças da torcida.

Com a iminente saída do camisa 19, Abel Braga terá a sua disposição para a posição Uribe, Gabigol e Lincoln, que retornou lesionado da seleção sub-20, e que só deve estar apto após pelo menos 70 dias, tempo esperado para recuperação de uma grave lesão na coxa.