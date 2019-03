Gatito é convocado pela Seleção Paraguaia e desfalcará Botafogo na Taça Rio

Em situação delicada no Campeonato Carioca, o Botafogo terá um desfalque importante na reta final da Taça Rio. Gatito Fernández foi convocado pela Seleção Paraguaia para os amistosos contra Peru (22/03) e México (26/03), e não poderá atuar pelo Alvinegro no duelo com o Americano, válido pela última rodada da fase de grupos do segundo turno do Estadual.

Além do Botafogo, outros times brasileiros tiveram jogadores com o nome na lista de Eduardo Berizzo, técnico do Paraguai. Palmeiras (Gustavo Gómez), Flamengo (Piris da Motta), Santos (Derlis Gónzalez) e Corinthians (Ángel Romero) também sofrerão com desfalques em seus campeonatos regionais.

Vale lembrar que caso o Glorioso avance às semis da Taça Rio - que acontecem nos dias 27 e 28 -, Gatito pode ficar de fora novamente. Porém, diferentemente da partida contra o Americano, essa situação não é 100% certa de acontecer. Na quarta posição do Grupo C com apenas um ponto conquistado, o Botafogo encontra-se pressionado e precisa vencer os jogos que restam.