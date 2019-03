Avaí bate Brasil de Pelotas com dois de Daniel Amorim e avança na Copa do Brasil

Em jogo com um gol impedido para cada lado e muitos cartões amarelos, quem levou a melhor foi o Avaí ao vencer por 2 a 0 o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. A equipe azurra segue na competição e encara o Vasco na terceira fase. Daniel Amorim marcou os dois gols da partida nesta quinta-feira (7).

Buscando espaços logo no início da primeira etapa, o Avaí foi quem teve as melhores chances nos minutos iniciais. Deparando-se com um Brasil-RS defensivo, a primeira chance do Leão veio aos 6 minutos, com chute de André Moritz, que passou à esquerda do goleiro.

Após o lance perigoso, a equipe Azurra buscou a área adversária, mas não conseguiu finalizar. Aos 13, em jogada bonita, João Paulo ameaçou mandar na entrada da área, driblou Leandro Camilo e chutou, mas a bola foi pra fora.

Em seguida das oportunidades o jogo começou a se fechar, com ambas equipes defendendo e sendo pouco ofensivas. A outra oportunidade do Avaí só veio a acontecer aos 21, quando Getúlio tentou encobrir o goleiro, mas errou o ângulo.

Aos 32 minutos, a bola balançou as redes pela primeira vez, mas o gol do Brasil-RS foi anulado em lance duvidoso. Pará mandou cruzamento para Daniel Cruz cabecear e acertar a trave. No rebote, Branquinho marca, mas o árbitro invalida a jogada por impedimento no primeiro lance.

Quase no final da primeira etapa, o Avaí ainda assustou o adversário em jogada aérea aos 38. João Paulo ajeitou, driblou e mandou pro gol, mas o goleiro Carlos Eduardo estava ligado na jogada e salvou o time visitante. Primeiro tempo encerrou sem mudanças no placar.

Sem alterações, as equipes retornaram aos gramados e não demorou muito para o Avaí balançar as redes. João Paulo passou a bola para Getúlio, que deixou a bola ir para Daniel Amorim finalizar no cantinho: 1 a 0.

Aos 6 minutos, em jogada de ataque Daniel Amorim avançou pela esquerda, e Nirley, zagueiro do Brasil de Pelotas, chegou aplicando um carrinho violento e recebeu cartão vermelho direto pelo lance.

Dois minutos depois o Avaí até chegou a marcar, mas o auxiliar marcou impedimento de Daniel Amorim na jogada. No entanto, não demorou muito pro artilheiro deixar o segundo dele, aos 11, Amorim se antecipou e ampliou de cabeça pro Leão: 2 a 0.

Com um a menos em campo, o time Xavante que já estava defensivo, tornou-se ainda menos participativo ofensivamente na partida. Com dificuldades para atacar, o Brasil-RS teve poucas tentativas, enquanto o Avaí buscava controlar o jogo.

Tentando evitar as investidas do Leão, os jogadores do rubro-negro gaúcho chegavam forte e com perigo, fazendo que a segunda etapa fosse regada de cartões. Contabilizando cinco amarelos e um vermelho para o time visitante em apenas 45 minutos.

O Avaí ainda tentou ampliar o placar no restante da segunda etapa, mas sem balançar as redes, o jogo encerrou-se com 2 a 0 para o time da casa. Avançando na competição e embolsando R$ 1,45 milhão, a equipe azurra se mantém invicta na Ressacada nesta temporada.

O próximo compromisso do Avaí, líder do Campeonato Catarinense,será contra o Hercílio Luz, no domingo (10), às 18h. Pelo Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas, 10º colocado, recebe o São Luiz na terça-feira (12), às 20h30.