Santos passeia em campo, goleia América-RN e se classifica na Copa do Brasil

E o Santos goleou mais uma vez. A vítima da noite foi o América de Natal. No Pacaembu, na última quinta-feira (07), o Peixe jogou como quis e conseguiu uma vitória elástica, por 4 a 0, e conseguiu se classificar na segunda fase da Copa do Brasil. Os gols do jogo foram marcados por Derlis González, Jean Mota, Rodrygo e Felipe Aguilar.

O Santos começou o primeiro tempo como todos já sabemos que começaria: com a posse de bola, pressionando quando a perdia e sendo extremamente agudo. Apesar disso, foram poucas chances reais criadas pelo peixe nos primeiros 45 minutos.

Logo aos 7, o alvinegro já mostrava pra que vinha no jogo. Derlis desceu pela direita e cruzou para Carlos Sánchez, na pequena área, cabecear. Mas o uruguaio acertou as redes pelo lado de fora. Aos 10, Sánchez bateu uma falta, do bico da grande área, direto no gol e obrigou o goleiro Ewerton a fazer uma boa defesa.

Aos 30, o América mostrava que estava atento ao jogo e, em uma cobrança de falta de Adenilson, a bola passou raspando o travessão, mas sem perigo para o goleiro Everson. e, aos 34, o Santos abriria o placar, depois de muita pressão. A bola rodou o campo com Rodrygo, até chegar na esquerda para Pituca, que cruzou para Sánchez cabecear em cima da defesa. No rebote, Derlis González encheu o pé e abriu o placar do jogo.

No segundo tempo, o Santos voltou com fome de gols e conseguiu construir a goleada. Aos 15 minutos, Jean Mota fazia o segundo gol do peixe. Pituca cruzou da esquerda para Carlos Sánchez desviar de cabeça, para uma ótima defesa de Ewerton. Mas, quando Alisson foi afastar a bola, ele foi travado por Derlis, que fez com que a bola subisse e caísse na frente de Jean Mota, que desviou de peito para fazer o 2 a 0.

Aos 20, Rodrygo fez uma bela jogada na entrada da área, dando uma caneta no defensor. Então o atacante cavou para Carlos Sánchez chegar batendo de primeira, obrigando Ewerton a fazer uma ótima defesa. E, aos 24, O Santos ampliou mais ainda o placar. Derlis recebeu uma boa bola na entrada da área e tocou para Rodrygo, que dominou tirando o marcador e bateu cruzado, sem chances para Ewerton defender.

Aos 37, Jean Lucas, que tinha acabado de entrar, bateu de longe e obrigou Ewerton a salvar o América. Mas, no escanteio gerado pela defesa dele, o Santos fez o quarto gol. Jean Mota bateu na primeira trave e Vitor Ferraz desviou, achando Aguilar na segunda trave, que colocou a bola pra dentro de qualquer forma, fazendo seu primeiro gol e fechando a goleada em 4 a 0.

Na próxima fase, o Santos enfrenta o Atlético Goianiense. Ainda se espera pelo sorteio da CBF para saber quem fará o primeiro jogo em casa. O Santos volta aos gramados no próximo domingo (10), às 16h. Ele enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians. Já o América entra em campo também no próximo domingo (10), contra o ABC, às 17h, no Estádio das Dunas.