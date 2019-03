Após vitória do Atletico-MG, Levir Culpi realça importância do resultado: “Da tranquilidade”

Segue o líder! O Atlético-MG derrotou a Patrocinense por 1 a 0, na tarde deste sábado (9), pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, no estádio Pedro Alves do Nascimento. Com o triunfo, o Galo permanece no topo da tabela, com 22 pontos.

Porém, o torcedor alvinegro demorou para comemorar. O gol foi marcado já no final do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo. O treinador Levir Culpi destacou as dificuldades, mas ressaltou que a equipe precisava do resultado.

“É um time bem treinado, equilibrado, mas, felizmente, hoje nosso time esteve um pouco superior e mereceu a vitória. E a motivação também, vai jogar contra o Atlético, motiva a cidade, motiva todo mundo. Mas nosso time também precisava do resultado e, por isso, valorizo bastante a vitória, foi um ambiente difícil, um momento difícil, uma vitória que dá tranquilidade para esperar o próximo jogo”, analisou.

Visando a Libertadores, o Atlético está jogando o Estadual com o time reserva. Independentemente, o comandante vem gostando do equilíbrio apresentado dentro de campo.

“Não corremos muitos riscos, a defesa foi firme e sempre estivemos próximos de fazer gol, o time atacou bastante, criou as melhores situações e acabou definindo. Hoje, a bola entrou. Entrou no finalzinho, mas foi mérito do grupo, dos atletas, e estão todos de parabéns”, concluiu.

O Atlético-MG enfrenta o Nacional-URU, na próxima terça-feira (12), às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.