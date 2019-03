Flamengo e LDU medem forças pela liderança do grupo D da Libertadores

O Flamengo vai fazer sua estreia no Maracanã pela Libertadores 2019. O Rubro-Negro recebe a LDU-EQU, de Quito, na noite desta quarta-feira (13) às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos.

A equipe equatoriana já esteve no Maracanã em outras oportunidades, até mais importantes que esta. O clube, que ficou continentalmente conhecido em 2008, conquistou a Libertadores daquele ano no próprio Maracanã em cima do rival do Fla, o Fluminense. No ano seguinte o clube voltaria a levantar mais uma taça continental no estádio, dessa vez a Sul-Americana de 2009, também em cima dos tricolores.

Para começar a festa

A torcida do Mais Querido esgotou todos os ingressos colocados à venda para o confronto. Com isso, a expectativa é de que o Estádio Jornalista Mário Filho receba mais de 60 mil pessoas. Haverá, também, um mosaico.

O Flamengo vem desfalcado no ataque para o confronto com os equatorianos. Com a lesão de Vitinho, que sentiu dores na coxa esquerda durante o jogo contra o San José-BOL, o atacante se entrou em uma lista de inválidos para a partida de hoje se juntando a Uribe, Berrío e Lincoln.

Abel Braga treinou a equipe com os nomes que jogaram o segundo tempo da partida de estréia na Bolívia. Seguindo essa lógica, a provável escalação do clube carioca para amanhã é: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar e Willian Arão; Éverton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.

De Arrascaeta, que jogou o clássico contra o Vasco, não participou do treino em que envolvia estes atletas e deve começar a partida no banco de reservas.

Para calar novamente o Maracanã

A LDU desembarcou no Rio sem seu artilheiro na temporada. Juan Anangonó alegou problemas pessoais horas antes do embarque da equipe para o Brasil.

A Liga de Quito também venceu seu primeiro jogo na competição, contra o Peñarol. Embora tenha saído vitoriosa na estréia, a equipe vem de derrota em sua última partida, perdendo por 3 a 0 para o Macará, em jogo válido pela liga nacional.

O time não tem uma escalação prévia pois o treinador disse ainda estar averiguando se repete ou não os 11 iniciais do jogo contra os uruguaios na primeira rodada: "Por uma pauta da Conmebol, não vamos poder treinar no campo de jogo para reconhecimento. Ainda estou pensando se vamos jogar com o mesmo time (que venceu o Peñarol)".

Os equatorianos contam com dois conhecidos do futebol carioca em seu elenco: Rodrigo Aguirre, atacante ex-Botafogo e Cristian Borja, que já passou rapidamente pelo próprio Flamengo e de forma muita apagada.