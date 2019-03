Abel destaca vitória do Flamengo, mas lamenta: “Estamos perdendo muitos gols”

O Flamengo venceu a LDU por 3 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols foram marcados por Éverton Ribeiro, Gabigol e Uribe. O time rubro-negro fez uma bela partida, buscando o gol em todos momentos do jogo.

Embora tenha perdido algumas chances de gol, o técnico Abel Braga aprovou a atuação do time: “Se eu perco, vocês estavam me xingando aqui. Não foram só os gols, foi uma luta incessante para ter a bola. Saíram os gols, mas podia ter saído outros três. Eles compraram a ideia. Aí, sobressai o coletivo, e claro que assim alguns jogadores crescem”, declarou Abel.

Na sala de coletiva, o treinador elogiou a atuação de Éverton Ribeiro (que inclusive participou da coletiva), autor do primeiro gol da partida: "Tem que dar moral a ele (Éverton Ribeiro). Seria injusto se não desse, mas outros também merecem. O mantive na partida por justiça, pelo que fez lá em Oruro. Tem uma jogada clara e forte com ele, Arão e Pará", disse o treinador.

Proximo ao fim do primeiro tempo, o Flamengo vencia por 1 a 0, e por pouco não sofreu o empate, graças a Diego Alves, que defendeu uma cobrança de penalti. Abel destacou a importancia da defesa, e relembrou o período que o goleiro esteve próximo a deixar o clube.

"Tínhamos a bola e surgiu o pênalti. Se eles fazem o gol, o jogo é outro. Assim como seria outro jogo se tivéssemos aproveitado mais chances que criamos no primeiro tempo. Estamos trabalhando onde esse time pode chegar. Não estava na época do problema (do Diego Alves), mas não queria perder um grande jogador que tinha em mãos. O mais legal foi a forma que o grupo o recebeu. Estava tendo uma chance. Não importa se o que ele fez era certo ou errado. Importa a forma como o grupo o aceitou. Diego Alves foi fantástico. Aquele momento do jogo complicaria, sem dúvidas. Ele é um exímio pegador de pênaltis. Eu liguei para ele (no fim do ano) e o legal foi a rapaziada que o aceitou".

O treinador também comentou sobre o desempenho do time, que demonstrou superiodade no jogo: "Estou contente com a vitória, com o resultado, mas ainda acho que estamos perdendo gol demais. Foram quatro chances claras e eles tiveram o pênalti. Se eles fazem o gol, o jogo muda. Eles mudaram a forma de jogar. Futebol às vezes tu paga, a bola às vezes pune".

Abel deixou claro que vai analisar com calma, cada chance desperdiçada na partida: "Vou ver com calma ainda. Amanhã a gente chama um ou outro na sala, conversa e mostra. A gente divide todas as responsabilidades lá dentro. Agora deixa eles curtirem um pouco", finalizou o comandante.