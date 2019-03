Clássico entre Atlético-MG e América vale a liderança do Campeonato Mineiro

Atlético-MG e América-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo vencendo a partida garantirá a liderança da primeira fase com uma rodada de antecedência, lembrando que o Coelho está na segunda colocação, com apenas um ponto de diferença.

Além da disputa acirrada no Estadual, a partida tem um significado maior para o Espartano, que não vence o time alvinegro há dois anos, tendo a última vitória em 1º maio de 2016. O duelo em questão era válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, sendo disputado no Independência e terminou com o placar de 2 a 1. Na volta, o Coelho arrancou um empate com o alvinegro e conquistou o título.

Vencer o clássico, além de encerrar o jejum, vai ser como um escape para esquecer a eliminação da Copa Brasil, assim tem sido o pensamento de todos no América. O principal foco no momento é vencer o Mineiro.

“No Estadual, estamos invictos. A derrota na Copa do Brasil já foi esquecida. Não podemos pensar mais no passado. Temos, sim, é de ter um objetivo futuro e este é o título mineiro. Esse é nosso foco total no momento. Vencer o clássico é o primeiro objetivo”, afirmou Givanildo.

Se para um o clima está ruim, do outro lado o assunto é outro, mesmo com o time reserva em campo na maioria das partidas, por conta dos jogos pela Libertadores, o objetivo traçado antes do início da competição pode ser conquistado. O time vem de seis vitórias consecutivas, sendo cinco com a equipe alternativa, perdendo apenas quando o ‘terceiro time’ entrou em campo.

Com a atual campanha, o Galo está perto de quebrar um recorde do próprio clube na competição. Desde que o campeonato passou a ser disputado neste formato,12 times na primeira fase e mata-mata para definir o campeão, o time nunca teve uma defesa tão consistente na etapa classificatória.

O Atlético-MG pode ter dois reforços para o jogo, os atacantes Rafael Papagaio e Maicon Bolt foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição de Levir Culpi. O capitão Réver conta com o apoio da torcida no clássico.

“Acredito que o termômetro da torcida tem que ser os onze dentro de campo. A atitude, a postura, já no primeiro segundo, na saída da bola, isso tem que inflamar o nosso torcedor porque, a partir do momento que a torcida está nos apoiando, o Atlético se torna muito forte”, destacou Réver.