Athletico atropela Maringá fora de casa pelo Campeonato Paranaense

Vindo de uma goleada por 8 a 2 no último jogo, o Athletico está deixando o torcedor mal acostumado. Na partida de hoje a equipe fez 4 a 0 em cima do Maringá pela segunda rodada da Taça Dirceu Krüger, o returno do Campeonato Paranaense, e já soma 17 gols em oito confrontos.

O time da casa começou a primeira etapa com a bola na defesa, buscando equilibrar o jogo e impedir as chegadas do rubro-negro, mas não demorou muito para o Athletico deixar o primeiro. Aos 15, Bergson recebe o passe pela esquerda e cruza rasteiro, o lateral-esquerdo Prego tenta cortar, mas manda para o próprio gol: 1 a 0.

Após os adversários abrirem o placar, o time da casa buscou o jogo, mas só conseguiram finalizar quase no final da primeira etapa. Aos 36, Jean Neves cobrou o escanteio e Bravo fez o gol, mas a arbitragem marcou impedimento.

E não parou por ai, aos 39 após o cruzamento, Alex Fraga desvia de cabeça e manda rente à trave, assustando o goleiro Léo, do Athletico. Mas a pressão do Maringá não foi suficiente para parar o rubro-negro. Aos 40, Bravo chuta em cima do adversário, e a bola sobra para Bergson completar com categoria: 2 a 0.

O Maringá começou a segunda etapa fazendo pressão, logo no primeiro minuto Tiago Orobó recebeu na área, corta para trás e bate com categoria e a bola saiu raspando na trave. Por ter ficado mais ofensivo, o time da casa deixou buracos e o Athletico aproveitou quase fazendo o terceiro.

A bola só balançou as redes novamente aos 26, quando Bergson deixou o seu segundo na partida após pênalti sofrido por Bill. O camisa 9 mandou a bola na direita do gol, lado oposto ao que o goleiro Victor Golas escolheu: 3 a 0.

O time visitante ainda tentou ampliar nos últimos minutos, quando Bill recebeu lançamento, partiu para cima da marcação de Marcelo Xavier e bateu firme, fazendo que o Maringá contasse com boa defesa do Victor Golas.

Pouco antes da partida encerrar, Matheus Anjos deu o toque final no jogo, ampliando o placar para 4 a 0 após receber de Bergson na pequena área.

A partida encerrou com o placar de 4 a 0, as equipes voltam a campo já na quarta-feira, (20). O Maringá recebe o Londrina no Estádio Willie Davids. Enquanto o Athletico enfrenta o Operário-PR na Arena da Baixada. Jogos marcados para às 20h e 21h30, respectivamente.