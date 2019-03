Bergson comanda goleada do Athletico-PR e recebe elogio de Guanaes: ''Atuação de gala"

O Athletico-PR venceu por goleada pela terceira partida consecutiva, chegando a 16 gols em três jogos. Foram oito contra o Toledo, quatro contra o Jorge Wilstermann e dessa vez mais quatro, contra o Maringá, fora de casa. O camisa 9, Bergson, que está sendo utilizado pelo técnico Rafael Guanaes na equipe alternativa que disputa o Paranaense, foi a estrela da partida marcando dois gols e participando dos outros dois. O comandante rubro-negro foi só elogios.



“Eu o recebi na boca do túnel para parabenizá-lo. Foi uma atuação de gala pela participação nos gols, por conseguir reter a bola na frente e pela movimentação, além do comprometimento na marcação. Fez uma partida exemplar”, disse.



O atacante que veio com boas referências do Paysandu atuou 12 vezes em 2018, marcando cinco gols. Mas com a boa fase de Pablo, Bergson não teve muito espaço. Agora, o camisa 9 foi movido para a equipe que disputa o estadual, sem ser relacionado para nenhuma partida da Libertadores.



"O que é melhor é se sentir valorizado independentemente do lugar. É sempre bom estar jogando. Se aqui estamos jogando, temos que aproveitar, e se lá estiver treinando também temos que aproveitar”, comentou.



Durante a última semana, surgiu uma notícia de que o Avaí estaria interessado no jogador. Bergson tem contrato até o final da temporada com o Furacão.



"Eu fiquei sabendo por cima. Eu procuro me concentrar no jogo. Se meu trabalho aqui na equipe principal não está sendo usado, é bom saber que existe outra equipe interessada no meu trabalho. Minha ideia enquanto eu estiver aqui é ajudar”, finalizou.



O Athletico volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Operário, na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do segundo turno do Paranaense, às 21h30.