Com reservas, Grêmio encara Pelotas para manter invencibilidade no Gauchão

Invicto no Campeonato Gaúcho, o Grêmio visita nesta quarta-feira (20), o Pelotas, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Boca do Lobo, pela 11ª rodada do Estadual. O Tricolor lidera o torneio com 26 pontos.

Tricolor visa manter invencibilidade

Embalado por ter vencido o clássico Gre-Nal no último final de semana, o técnico Renato Gaúcho deve repetir a mesma estratégia e irá usar um time reserva no confronto de amanhã. A equipe será orientada pelo auxiliar Victor Hugo Signorelli, enquanto o comandante gremista ficará em Porto Alegre realizando um treinamento separado para os titulares.

Leonardo Gomes que fez o tento da vitória sobre o Internacional seguirá na titularidade. Existe a possibilidade, também, de Léo Moura ou Rafael Galhardo de iniciarem o jogo. O zagueiro Kannemann e o atacante Everton ficam de fora porque estão a serviço das Seleções da Argentina e Brasil em amistosos, respectivamente.

Pelotas almeja recuperação

O Pelotas, por sua vez, necessita de um resultado positivo para confirmar classificação entre oito melhores da competição. No último domingo o Lobão foi derrotado pelo rival Brasil de Pelotas por 2 a 1, no Bento Freitas.

Atualmente, os comandados de Gavilán estão em sétimo lugar com 12 pontos. Expulso, o volante Reinaldo Dutra fica de fora do duelo no meio da semana. Em seu lugar vai entrar o meio-campista Reinaldo Silva. No restante a base do time deve ser a mesma usada nas últimas partidas.