Flamengo vende mais de 33 mil ingressos para partida contra o Peñarol; setor norte esgotado

Carregando o maior público do ano no futebol brasileiro até o momento, Flamengo contará com a casa cheia novamente contra o Peñarol, pela Libertadores. Cerca de 33 mil ingressos já foram vendidos, segundo o clube. Vale ressaltar que o maior público foi contra a LDU, no qual o Rubro-negro venceu por 3 a 1. No dia, cerca de 58 mil pagantes estavam presentes no estádio.

No momento somente quem é sócio-torcedor pode adquirir os ingressos da partida, porém, a venda não foi aberta para todos os planos ainda e já esgotou o setor norte. No início do ano, o Flamengo disponibilizou um pacote com três jogos que inclui esse jogo com o Peñarol, então já há bastante ingresso vendido antecipadamente.

Os valores variam bastante, de R$30,00 até R$170,00 pra quem é sócio Raça e superiores, para o público geral o mais barato é R$100,00 inteira, meia entrada se iguala ao sócio do plano Onde Estiver, chegando até R$200,00.

A próxima partida do Flamengo é contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, no próximo domingo (24), às 16h. Antes do jogo contra o Peñarol, dia 3/4, o time ainda pode jogar a fase final da Taça Rio. Para o clássico, cerca de 14 mil ingressos foram vendidos. Sócio-torcedor pode tirar até três ingressos extras para a partida, que se pode garantir acessando o site do clube.