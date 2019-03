Vasco decide no primeiro tempo e vence Resende em Volta Redonda

Na noite desta quarta feira (20), o Vasco enfrentou o Resende em uma partida válida pelo Campeonato Carioca. Querendo reencontrar o caminho das vitórias e a classificação para as semifinais, o clube cruz-maltino não teve problemas em conquistar um resultado positivo, de 2 a 0, na partida.

Em um primeiro tempo com muitos investidas perigosas e jogadas bem estruturas pelo Vasco fez com que terminassem com um resultado parcial bem satisfatório. Praticamente resolvendo o jogo nos primeiros 20 minutos de partida, o Gigante da Colina arrancou logo uns 2 a 0 no Resende sem dar ao adversário chance de chegar ao ataque.

O primeiro gol do jogo aconteceu nos pés do jovem Tiago Reis, que pode balançar as redes e marcar seu primeiro gol como jogador profissional. O jovem atacante botou a bola no fundo do gol em sua primeira atuação como titular substituindo Maxi López. No segundo gol, o Bruno César aproveitou uma oportunidade importante e ampliou o marcador.

Após uma bela defesa do goleiro Ranule, Marrony se colocou dentro da área e conseguiu ajeitar a bola para a infiltração de Bruno que mandou para dentro do gol e também marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Depois dos gols, o Vasco diminuiu um pouco a velocidade de jogo e fez com o Resende tivesse sua chance mais perigosa do jogo. Em uma cobrança de falta o time mandante mandou um belo chute de fora da área e fez o goleiro Fernando Miguel fazer uma boa defesa e mandar a bola para escanteio.

Com o início dos últimos 45 minutos de partida, o clube cruz-maltino começou a ter dificuldades na saída de bola. O Resende após o intervalo fez substituições colocando Mateus Totô e Filipi Souza nos lugares de Rhayne e Arthur Faria que resultou melhores na parte ofensiva do time da casa.

Mas sabendo da boa vantagem que criou no primeiro tempo, o Vasco não ia entregar o resultado tão facilmente. O time da casa havia crescido na partida, fez o goleiro do Vasco trabalhar mas não suficiente para balançar as redes do time adversário.

Com esse resultado, o clube cruz-maltino entra na zona de classificação para a fase final da competição. O mesmo volta a atuar contra o Bangu no sábado (23) as 19:00. Já o Resende enfrenta a Portuguesa no domingo (24) as 16:00.