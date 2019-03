Após duas semanas de ansiedade, Cruzeiro finalmente estreia contra Deportivo Lara pela Libertadores

Após duas semanas de muita ansiedade por parte do torcedor celeste, finalmente chegou a hora do Cruzeiro estrear em casa pela Copa Libertadores da América. O embate contra os venezuelanos do Deportivo Lara finalmente ocorrerá graças à liberação que a equipe estrangeira conseguiu para jogar fora de seu país, que vive uma crise sócio-política intensa. Passado todo esse trâmite, Cruzeiro e Deportivo Lara se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Estádio Mineirão, em confronto válido pela segunda rodada do torneio continental.

Vindo de uma goleada de 5 a 0 sobre o Patrocinense no meio de semana pelas quartas-de-final do Campeonato Mineiro, o time celeste vive um bom momento e quer se escorar nele para seguir invicto neste ano. O retrospecto dentro de casa também anima o fanático torcedor celeste, que sabe que qualquer jogo em seus domínios é uma arma por si só contra os adversários cruzeirenses.

Do outro lado, o Deportivo Lara desembarcou em Belo Horizonte na segunda-feira (25) à noite, mas nem por isso teve sossego. Isto porque o time venezuelano teve parte de suas bagagens extraviadas no aeroporto de São Paulo - onde o Lara fez escala antes de chegar na capital mineira. Passado o susto, o time treinado por Leonardo González treinou normalmente na tarde de terça-feira no centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro, onde recebeu seus materiais de treino à tempo hábil.

Na última partida realizada pelo Deportivo Lara, a equipe bateu a Asociación Civil LALA Fútbol Club por 3 a 2 fora de casa em partida válida pela 10ª rodada do campeonato venezuelano. Conhecido ter um estilo de jogo voltado para o contra-ataque, o Lara deve ir a campo com um 3-4-3 da seguinte forma: Carlos Salazar; Miers, Carrillo, Vargas; Di Giorgi, Yriarte, Centeno; Vargas, Frutos, Arrieche e Di Renzo.

O retrospecto cruzeirense contra venezuelanos é um fator que deixa Mano Menezes e seus comandados certamente mais tranquilos, já que o time celeste alcançou 12 vitórias em 14 partidas disputadas contra as equipes da Venezuela.

Na última ocasião, o Cruzeiro bateu o Mineros de Guayana na fase de grupos da Copa Libertadores de 2015 por 3 a 0. Os gols foram marcados por De Arrascaeta, Leandro Damião e Henrique.

A tendência é que o treinador celeste mude apenas uma peça em relação à equipe que bateu o Patrocinense na última rodada. Henrique deve entrar na vaga de Lucas Silva. O time que vai a campo deve ter: Fábio, Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Fred.

A equipe mineira busca fazer bonito em seu 160º jogo pela Libertadores e espera alcançar a 92º vitória no torneio na frente de mais de 32 mil torcedores que já garantiram sua presença para acompanhar a partida no Mineirão.