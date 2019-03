Gols e boas atuações: Alex Santana  é um dos destaques do Botafogo em 2019

O Botafogo está tendo um início de temporada muito conturbado em 2019. E para "coroar" este primeiro semestre controverso, o time foi eliminado precocemente do Campeonato Carioca, terminando em oitavo lugar na classificação geral da competição. Porém, mesmo com o desempenho ruim no Estadual, alguns jogadores do elenco estão em alta com o torcedor botafoguense. Um deles é Alex Santana.

O atleta chegou ao Alvinegro no começo do ano em uma troca com o Internacional envolvendo Rodrigo Lindoso. Alex atuou em 12 jogos pelo Glorioso, sendo titular em 11 destas oportunidades. Além disso, na comparação entre os jogadores sob o comando de Zé Ricardo, o recém-chegado já superou os números de Lindoso pela equipe. Em 2018, Rodrigo disputou 19 partidas com o comando de Zé (todas como titular), e marcou quatro gols. Já Alex Santana, entrou em campo 12 vezes e marcou cinco tentos – entre eles, alguns golaços. Este repertório vem fazendo dele um dos mais queridos pela torcida.

O volante revelado pelo Internacional disputou o Campeonato Brasileiro pelo Paraná no ano passado, e apesar do rebaixamento do clube, foi um dos destaques do elenco na disputa da Série A. Ao todo, o jogador marcou quatro gols, ironicamente, dois contra o próprio Botafogo.

Sem mais nenhum compromisso pelo estadual, o Alvinegro agora está focado na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe recebe o Juventude no dia 4 de abril, às 21h30 (Brasília), no Estádio Nilton Santos. Garantir um bom resultado na competição é essencial para melhorar o clima dentro do clube após a eliminação precoce no Campeonato Carioca.