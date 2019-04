São Luiz e Grêmio empatam sem gols na partida de ida da semifinal do Gauchão 

Na primeira partida da semifinal do Gauchão, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o São Luiz, no estádio 19 de Outubro. A equipe de Renato Portaluppi entrou em campo com time reserva.

Os primeiros minutos de jogo foram da equipe da casa. Aos 9, Leilson soltou a bomba de fora da área e Paulo Victor trabalhou para fazer a defesa. Na sequência, o Tricolor despertou em campo e passou a aparecer no ataque. Pepê tentou avançar, mas foi parado com falta. Na cobrança, Jean Pyerre mandou por cima do gol. Aos 14, foi a vez de Jean Pyerre deixar para Pepê, que girou e mandou de fora da área, também por cima.

Já superior na partida, o Grêmio trocou passes e chegou ao ataque. Matheus Henrique deixou para Pepê, que tocou para Juninho Capixaba na esquerda. O lateral colocou na área, onde Matheus Henrique apareceu novamente e, de cabeça, mandou a bola no travessão. Ainda na primeira etapa, aos 41 minutos, Jean Pyerre deixou para Matheus Henrique, que veio de trás e finalizou de primeira em cima da zaga. Na resposta, o São Luiz arriscou com Mikael, que mandou da entrada da área para a defesa de Paulo Victor.

Na segunda etapa, o Tricolor continuou a ter o domínio da bola, mas o jogo não foi de muitas oportunidades. Aos 7 minutos, Thiago Galhardo cobrou falta que passou perto. Aos 14, Tauã chegou até a linha de fundo, chutou cruzado na área e Paulo Victor apareceu para fazer a defesa.

A equipe da casa voltou a assustar aos 32, quando Maicon recebeu na área e tentou o cruzamento, mas Capixaba apareceu para afastar. Na reta final, aos 46, Pepê ficou cara a cara com Paulo Henrique e finalizou em cima do goleiro.

No próximo domingo (7), as equipes voltam a campo para o segundo jogo. A bola rola às 16h, na Arena do Grêmio. Antes disso, o Tricolor tem compromisso pela Copa Libertadores da América. Fora de casa, a equipe enfrenta a Universidad Católica, às 19h da quinta-feira (4).