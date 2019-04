Em jogo de seis gols, Londrina empata com Botafogo-PB e avança na Copa do Brasil

O Londrina está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (3), o Tubarão empatou com o Botafogo-PB por 3 a 3 no Estádio do Café, pela segunda partida da terceira fase da competição, e ficou com a vaga devido à vantagem construída no primeiro jogo. Augusto e Luquinha marcaram os gols do triunfo da equipe paranaense. Nando (2x) e Clayton fizeram para o Belo.

Agora, o Londrina aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na competição nacional. O Tubarão volta a entrar em campo neste domingo (7), às 16h, no Couto Pereira, para jogar diante do Coritiba em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paranaense.

Enquanto isso, o Botafogo-PB se despede da Copa do Brasil, mas ainda tem duas competições em disputa. O próximo compromisso do Belo também é domingo, às 19h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, diante do CSA, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste. Além do torneio regional, o Alvinegro da Estrela Vermelha tem a semifinal do Campeonato Paraibano para jogar na próxima semana.

Tudo igual

O duelo começou equilibrado. As duas equipe se estudaram bastante, antes de começar a ir ao ataque. O Londrina tentava trocar passes para chegar ao gol de Saulo, enquanto o Botafogo-PB apostava nos contra-ataques para assustar o Tubarão.

A rede balançou aos 25 minutos. Após cobrança de falta em direção a grande área, o zagueiro Augusto subiu bem e desviou de cabeça para abrir o placar a favor dos donos da casa e aumentar ainda mais a vantagem do Londrina no confronto.

A resposta do Belo veio no final do primeiro tempo. Marcos Aurélio chutou forte, Matheus Albino espalmou. Na sobra, Nando apenas empurrou para as redes e igualou o placar.

Chuva de gols

Não demorou para a rede voltar a balançar na segunda etapa. Logo aos 8 minutos, em outro lance de bola parada, o zagueiro Augusto subiu bem novamente e cabeceou na primeira trave, sem chances de defesa para o goleiro Saulo, colocando o Tubarão mais uma vez em vantagem.

Mesmo vendo as possibilidades de classificação ficando mais distantes, o Belo não desistiu e foi buscar o empate. Clayton, aos 24 minutos, após bela jogada individual, finalizou da pequena área e balançou as redes de Matheus Albino.

O Londrina não sentiu o empate e foi buscar a mais um gol. Anderson Oliveira saiu do campo de defesa e fez uma bela jogada individual, mas não conseguiu finalizar. No rebote, o atacante tocou para Luquinha, que chutou e colocou o Tubarão novamente em vantagem no placar.

Quando ninguém apostava em mais alterações no placar, o Botafogo-PB deixou tudo igual, mais uma vez. Aos 41 minutos, Marcos Aurélio cobrou falta, a bola veio rasteira, Matheus Albino falhou e Nando aproveitou para marcar mais um e dá números finais ao confronto.