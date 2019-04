Após vitória, Rafael Guanaes parabeniza o elenco de aspirantes do CAP: "Força de vontade"

O elenco de aspirantes do Athletico dirigido por Rafael Guanaes conseguiu a classificação para a fina da Taça Dirceu Krüger após vencer por 3 a 0 o Rio Branco, na tarde deste sábado (06), na Arena da Baixada. Apesar do placar elástico, Guanaes enalteceu a equipe adversária.



"A equipe do Rio Branco nos causou muitos problemas, conseguiram nos marcar de forma eficiente. Nossa equipe conseguiu sair das dificuldades impostas, conseguiu se adaptar. Equipe o tempo todo procurando se ajustar em busca do gol. A partida estava muito amarrada, com o Rio Branco querendo parar o jogo. Tivemos a bola e finalizamos bastante, até que o gol saiu", disse.



Para o técnico rubro-negro, a atuação foi uma prova da capacidade dos jovens atletas. "Grande parte dos jogadores tem 20, 18 anos e já entraram numa decisão. Enaltecer a força de vontade do elenco e parabenizar por estar na final do turno ainda mais por como foi o primeiro turno", comentou.



Quando perguntado sobre a forma de jogar, o técnico garantiu que deve continuar 'leve'. “Não tem motivo para mudar conseguindo a campanha que a equipe conseguiu. Quando as coisas vão dando certo, emocionalmente vão se gerando fatores positivos e isso vai desencadeando em outras circunstâncias. O segundo turno fez a equipe ser mais leve”, pontuou.



O jogo ainda presenteou os espectadores com um belo gol, do jovem Bill, que acertou uma linda bicicleta e fechou o placar, na última jogada da partida. Além de elogiar o garoto, Guanaes exaltou as pinturas feitas pelo time de aspirantes.



"É um menino trabalhador e tem colhido o que plantou. Ficamos muito alegres com o gol dele. Esses meninos têm presenteado a gente com gols lindos, fantásticos", finalizou.



Agora o Furacão espera pela definição da outra semifinal, entre Londrina e Coritiba, para saber quem enfrenta na final da Taça Dirceu Krüger, na próxima quarta-feira (10), na Arena da Baixada. Mas antes o Athletico enfrenta o Tolima, pela Libertadores, um dia antes da decisão no estadual, terça-feira (9), também na Arena.