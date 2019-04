Tudo aberto: Grêmio e São Luiz fazem a volta da semifinal gaúcha

Indefinido! Assim está o confronto entre Grêmio e São Luiz pela semifinal do Gauchão 2019. Como na ida ambos ficaram no 0 a 0, agora, na volta, quem vencer leva a classificação à final diante do Internacional. Às 16h, na Arena, Renato terá de vencer o clima pesado após derrota na Libertadores, para isso, conta com o time completo. Em contrapartida, o time do técnico PH Marques tenta superar a ausência do goleiro titular.

Superior historicamente, o Tricolor acumula, em 36 jogos, 21 vitórias sobre o adversário de logo mais, perdeu cinco vezes e empatou 10.

Grêmio completo

O time de Renato Portaluppi chega ao jogo de volta da semifinal diante do São Luiz pressionado pelos maus resultados na Copa Libertadores. De qualquer forma, segue invicto no Gauchão. Mesmo tendo todos os titulares à disposição, tudo indica que Renato fará alterações em relação aos 11 que perderam no Chile, para a Universidad Católica, por 1 a 0.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel (Matheus Henrique) e Maicon; Alisson (Diego Tardelli), Luan (Jean Pyerre) e Everton; André. Técnico: Renato Portaluppi.

São Luiz com Carlão

No outro lado da história, o ex-titular do das defesas Paulo Gianezini, que fechou com o Criciúma para o restante da temporada, não esperou o confronto com o Grêmio para deixar o clube gaúcho. Sendo assim, Carlão agora é o titular. Possível dejarte é Marcão, artilheiro do campeonato ao lado de Rafael Gava, ambos com seis gols. Caso o atacante não tenha condições de estar em campo, Tauã deverá começar em seu lugar.

Provável escalação do São Luiz: Carlão; Maicon, Pablo, João Marcus e Márcio Goiano; Clayton, Rudiero; Leílson, Mikael e Thiago Alagoano; Tauã. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Trio do apito

A arbitragem do confronto fica por conta de Daniel Nobre Bins, auxiliado por Leirson Martins e Michael Stanislau.