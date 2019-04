Pablo passará por cirurgia e não joga final do Paulista, contra o Corinthians

O atacante Pablo passará por cirurgia, nesta quinta-feira (18), para a retirada de um cisto artrossinovial na região lombar e, por conta disso, ficará fora do confronto contra o Corinthians, no próximo domingo (21), pela final do Campeonato Paulista. O anúncio da cirurgia foi feito através das redes sociais do clube.

Além disso, o atacante também está com dores na panturrilha, por conta de uma pancada com o Marcos Rocha, do Palmeiras, dia 30 de março, pela semifinal do estadual. Já a lesão na lombar, aconteceu no dia 27 de março, no segundo jogo das quartas de final contra o Ituano.

A lesão na panturrilha fez com que o jogador ficasse com falta de força nas pernas e muitas dores. Ao realizar exames, não foi constatado nenhuma lesão, por isso, o tempo de recuperação é imprevisível. No caso da recuperação da cirurgia, o tempo fora será de seis semanas.

Agora, o técnico Cuca tem que pensar em opções para o lugar do centroavante: no jogo contra o Palmeiras, quem atuou foi Éverton. Já na primeira partida da final, quem jogou centralizado foi Gonzalo Carneiro.

O atacante chegou esse ano ao Tricolor e tem 15 jogos, com quatro gols.