Em jogo marcado por decisões do VAR, Atlético-MG vence Avaí na abertura do Brasileiro

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2019, sábado (27), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG começou o Campeonato Brasileiro com vitória. Na noite deste sábado (27), recebeu o Avaí no Independência e venceu por 2 a 1. Fábio Santos, de pênalti, abriu o placar. Brizuela até conseguiu o empate, mas logo em seguida, Ricardo Oliveira definiu o resultado.

A partida marcou o uso do VAR em duas oportunidades. Primeiro, validou o gol de Brizuela, que seria anulado por impedimento. Depois, invalidou um novo empate do Avaí, apontando toque de mão do zagueiro Betão na conclusão da jogada.

Em meio a uma semana turbulenta, o Galo não quis deixar a zebra passear em seus domínios e correu atrás do resultado. Aos nove minutos de jogo, Luan apareceu na área após cobrança de escanteio e cabeceou próximo ao gol.

No lance seguinte, Fábio Santos foi lançado, cruzou rasteiro para Chará que ao dividir com Marquinhos, quase marcou. Mantendo o ritmo, aos 25, Elias tabelou com Ricardo Oliveira dentro da área e por pouco não fez um golaço.

O Avaí, sem conseguir criar na primeira etapa, acabou pagando pelo erro de Paulinho aos 45. O lateral-esquerdo se complicou ao tentar proteger a bola e depois cometeu pênalti em cima de Ricardo Oliveira. Na cobrança, Fábio Santos deslocou Vladimir para fazer 1 a 0.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo o Leão conseguiu a igualdade. Brizuela aproveitou cruzamento de Iury e se esticou para definir em gol. O lance chegou a ser anulado pelo assistente por impedimento, mas após revisão do VAR foi validado.

Apenas quatro minutos depois o Atlético tomou a frente mais uma vez. Geuvânio fez jogada individual e passou para Ricardo Oliveira, na risca da pequena área, completar para as redes.

O Avaí chegou a empatar novamente aos 17, antes do gol ser revisto. Depois de cobrança de escanteio, Betão se atirou na bola, que acabou encostando em seu braço. Após checagem do árbitro de vídeo, o lance foi anulado e o Galo continuou em vantagem.

Os visitantes continuaram buscando a igualdade, mas não conseguiram furar a defesa atleticana de novo. Antes do fim, Ricardo Oliveira quase marcou o seu segundo no jogo, mas parou no travessão.

Os dois times voltam a campo para a segunda rodada do Brasileirão já próxima quarta-feira (1º) . Às 19h15, o Avaí recebe o Grêmio, na Ressacada. O Atlético-MG visita o Vasco, às 21h30, em São Januário.