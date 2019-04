Após derrota na estreia, Erik pede Botafogo mais eficiente a partir da próxima rodada do Brasileirão

O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro de 2019 com o pé esquerdo. O clube carioca perdeu para o São Paulo por 2 a 0 no último sábado (27), no Morumbi. A derrota repercutiu mal entre os jogadores, entre eles o atacante Erik, que admitiu o erro no lance que originou o segundo gol do Tricolor Paulista.

"Dei o passe, infelizmente não deu certo para o Pimpão vir de frente, mas acredito que foi num momento do jogo no final da partida onde vínhamos tentando muito. Eu não posso errar, confesso que tenho que estar sempre acertando, assumo a responsabilidade, tenho que erguer a cabeça e pensar no próximo jogo", lamentou Erik.

A derrota para o São Paulo foi o primeiro jogo sob o comando de Eduardo Barroca. O atacante aproveitou para avaliar e comparar o trabalho do novo treinador com o do técnico anterior, Zé Ricardo, demitido após um péssimo início de ano do Glorioso.

"Zé é um grande treinador, Barroca é outro grande treinador da nova geração. São totalmente diferentes as posturas dos treinadores. Esses 10 dias foram muito bons para trabalhar e para conhecer um pouco mais o estilo de jogo do Barroca.", elogiou.

O próximo compromisso do Botafogo será quinta-feira (2), contra o Bahia, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. Essa será a primeira partida da equipe dentro de casa no Brasileirão. O duelo marcará também o início do contato de Barroca com a torcida alvinegra.