Fluminense e Goiás iniciam sua trajetória no Campeonato Brasileiro

Fluminense e Goiás vão se enfrentar no Maracanã, neste domingo (28), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Em campeonatos brasileiros, ambos já se enfrentaram 46 vezes, com 20 vitórias do Fluminense, 14 vitórias do Goiás e 12 empates e 69 gols para cada lado. Nos últimos 10 jogos supremacia Tricolor com 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota.

Fluminense sem Ganso

Mesmo com uma maratona sendo enfrentada pelo time titular o Flu vai entrar em campo com força máxima. A equipe deve ser a mesma do jogo de volta contra o Santa Cruz, com Rodolfo;Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Allan; Everaldo, Luciano e Yony González. Pedro ainda deve começar no banco de reservas por estar adquirindo ritmo de jogo.

Ganso (coxa esquerda), Mascarenhas (tendinite joelho esquerdo), Léo Santos (tendinite joelho direito), Digão (fratura na tíbia da perna esquerda) e Paulo Ricardo (coxa direita) não estão à disposição.

Goiás de técnico novo

Com técnico novo e sem Sidão, o esmeraldino vem ao Rio com mudanças e certa desconfiança após o vice do campeonato goiano. Mesmo com um bom aproveitamento o técnico Mauricio Barbieri foi demitido e para sua vaga entrou Claudinei Oliveira.

A provável escalação do Goiás é Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago e Jefferson; Geovanne; Léo Sena, Giovanni Augusto, Renatinho e Michael; Kayke